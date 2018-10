L'Italia del volley femminile batte la Russia e va alle Final Six dei Mondiali

Non si ferma la marcia della Nazionale italiana femminile di volley che accede alle Final Six dei Mondiali in Giappone. Con un turno d'anticipo le azzurre si sono guadagnate un posto tra le prime sei formazioni al mondo. Le ragazze di coach Mazzanti hanno battuto la Russia 3-1 nonostante una partenza incerta e grazie all'ottava vittoria consecutiva staccano il pass per giocarsi la fase finale della rassegna iridata in programma dal 14 al 16 ottobre a Nagoya. Domani l'ultima gara del girone contro gli Stati Uniti, tra le favorite per la vittoria finale.