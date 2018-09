Italvolley, gli azzurri sono fuori dai mondiali: la Polonia ha vinto il primo set

Niente da fare per l'Italia: dopo la battuta d'arresto contro la Serbia aveva bisogno di un successo per 3-0

L'Italia è fuori dai Mondiali di volley. Gli azzurri hanno perso il primo set (14-25) nell'incontro delle Final Six contro la Polonia, in corso di svolgimento a Torino.

Dopo la brusca battuta d'arresto contro la Serbia nella prima giornata delle Final Six di Torino, per accedere alle semifinali, alla Nazionale di Blengini serviva un successo per 3-0 e almeno 15 punti di scarto complessivi. La Polonia passa il turno insieme alla già qualificata Serbia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata