La Rai cambia i telecronisti, Colantoni e Lucchetta sostituiti dopo le polemiche social

Cambiano le voci delle telecronache Rai del volley maschile. Edi Dembinski e Matteo Piano, già all’opera qualche settimana fa in occasione degli Europei, prendono il posto della storica coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Il loro debutto è previsto già nel weekend in occasione del match di sabato tra Verona e Civitanova valido per la Superlega. Dembinski sarà il telecronista, mentre a Piano sarà affidato il commento tecnico. Colantoni e Lucchetta, che ultimamente avevano suscitato qualche polemica sui social per la loro telecronaca considerata troppo sensazionalista, resteranno comunque nella squadra di RaiSport.

Nello specifico, stando a quanto si apprende, Colantoni andrà a svolgere il ruolo di presentatore negli studi allestiti in campo per i pre e i post partita, sostituendo Dembiski per le interviste a caldo con i protagonisti dei match. Confermata invece la coppia in telecronaca per la pallavolo femminile formata da Marco Fantasia e Giulia Pisani.