Europei pallavolo maschile 2026, oggi le semifinali: programma, orari e dove vederle in tv

Il ko dell’Italia maschile di pallavolo contro la Finlandia per 3-2, nei quarti di finale degli Europei 2026, ha lasciato il segno nella squadra di Fefè De Giorgi, delusa per un risultato inatteso. “È una serata difficile – ha dichiarato il coach a fine partita – abbiamo trovato di fronte un avversario molto tosto. Hanno giocato con una grande qualità con un servizio molto efficace. Chiaramente siamo più che dispiaciuti. Dietro a tutto quello che abbiamo fatto c’è stato un grande lavoro e il nostro desiderio era quello di andare a Milano. Dobbiamo però anche accettare e riconoscere il livello della Finlandia. Abbiamo avuto le nostre opportunità e non siamo stati bravi a sfruttarle.”

Si chiude al tie-break la sfida tra Italia e Finlandia 🇮🇹🇫🇮



Al PalaVela di Torino, la Finlandia si impone 2-3 e conquista l’accesso alla semifinale degli Europei.



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“Ovviamente dispiace tantissimo – ha aggiunto Yuri Romanò – e non era la fine che volevamo. La nostra volontà era arrivare a Milano e dispiace tanto. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gioco come nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene in quelle occasioni. Le occasioni per vincere la partita le abbiamo avute, però devo dire che anche loro sono stati davvero bravi a prendersi le loro possibilità di vittoria e abbiamo avuto una bella reazione nel quarto. Sul finale eravamo punto a punto, partita equilibrata e può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così”.

Il programma delle semifinali

Oggi, venerdì 25 settembre, è il giorno delle semifinali. La prima sfida vedrà affrontarsi Polonia-Slovenia all’Unipol Forum di Assago a Milano, poi toccherà proprio alla Finlandia contro la Francia. Il primo match inizia alle 17, mentre la sfida serale inizierà alle 21. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv in chiaro sui canali Rai, per gli abbonati anche su Sky, Dazn ed Euro Volley Tv.