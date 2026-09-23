Europei pallavolo 2026, oggi i quarti Italia-Finlandia: orario e dove vederla in tv

Settimo match per l’Italia agli Europei di pallavolo maschili 2026. Oggi, mercoledì 23 settembre, la nazionale di Ferdinando De Giorgi affronta la Finlandia nei quarti di finale della rassegna continentale. Gli azzurri arrivano alla sfida da imbattuti, dopo aver vinto tutte le sei partite disputate nel torneo: cinque nella Pool A contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, quindi agli ottavi contro la Danimarca, battuta 3-0 a Torino.

Gli avversari

La Finlandia ha concluso la fase a gironi al secondo posto, dopo aver perso in casa contro l’Estonia. Agli ottavi di finale ha invece superato la Grecia al termine di una partita combattuta, chiusa sul 3-2 dopo una rimonta: la nazionale finlandese era infatti sotto 2-1. Gli azzurri dovranno quindi prestare attenzione a una squadra compatta e coesa, capace di esprimere una buona pallavolo e che può contare anche sui fratelli Marttila, indicati tra i principali riferimenti offensivi della formazione.

Per la Finlandia si tratta del ritorno ai quarti di finale degli Europei dopo tredici anni. L’ultima volta era stata eliminata proprio dall’Italia ad Aarhus: gli azzurri arrivarono poi fino alla finale, persa 3-1 contro la Russia.

Italia-Finlandia, i precedenti

Sono 39 i precedenti tra Italia e Finlandia nella storia, con 34 vittorie degli azzurri. Gli ultimi confronti risalgono al 2019, quando l’Italia si impose per 3-1 e 3-0 in due amichevoli. L’ultimo incrocio ai Mondiali risale invece al 2018, con un altro successo azzurro per 3-0. Ancora più favorevole il bilancio agli Europei: le due nazionali si sono affrontate sei volte negli ultimi 19 anni e l’Italia ha sempre vinto. Gli azzurri si sono imposti 3-2 nel 2007, 3-0 nel 2009, 3-0 e 3-1 nel 2011, 3-1 nel 2013 e 3-0 nel 2015.

Italia-Finlandia, orario e dove vederla

Italia-Finlandia, valida per i quarti di finale degli Europei di pallavolo maschile 2026, si gioca oggi, mercoledì 23 settembre, alle 21:05 al PalaVela di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Il match sarà inoltre visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV.