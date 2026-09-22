Europei pallavolo maschile 2026, oggi i primi quarti di finale: programma e dove vederli

Si è completato il quadro degli ottavi di finale degli Europei di pallavolo maschile 2026. L’Italia ha superato la Danimarca con un netto 3-0 e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà la Finlandia. L’appuntamento da segnare sul calendario è quello di mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 quando gli Azzurri torneranno in campo al PalaVela di Torino per conquistare un posto nelle semifinali del torneo continentale.

La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi, campione del mondo in carica, arriva al secondo turno a eliminazione diretta ancora imbattuta. Dopo aver chiuso al primo posto il Pool A, grazie alle vittorie contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, l’Italia ha sconfitto senza particolari difficoltà anche i danesi agli ottavi.

La sfida Italia-Finlandia

Il prossimo avversario degli Azzurri sarà quindi la Finlandia, una delle sorprese di questa edizione della rassegna europea. La nazionale finlandese ha concluso il Pool C al secondo posto, con una sola sconfitta, arrivata al tie-break contro l’Estonia. Agli ottavi di finale la Finlandia ha invece avuto la meglio sulla Grecia al termine di una partita molto combattuta, chiusa sul 3-2. Per l’Italia si tratta dunque di un altro appuntamento da dentro o fuori: chi vincerà conquisterà il pass per le semifinali in programma ad Assago.

Le sorprese degli ottavi di finale

Il primo turno della fase a eliminazione diretta ha già riservato alcune importanti sorprese. Tra le squadre che hanno dovuto abbandonare la competizione ci sono Bulgaria e Ucraina, entrambe considerate tra le formazioni più competitive del torneo. La Bulgaria è stata eliminata dalla Germania, mentre l’Ucraina ha dovuto arrendersi alla Romania. Nessuna sorpresa, invece, per le altre due grandi protagoniste del torneo. Polonia e Francia hanno superato rispettivamente Lettonia e Portogallo, conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Il programma dei quarti di finale

Questo il calendario completo dei quarti di finale degli Europei di pallavolo maschile 2026:

Francia-Romania , Sofia (Bulgaria), martedì 22 settembre, ore 15.00

, Sofia (Bulgaria), martedì 22 settembre, ore 15.00 Polonia-Germania , Sofia (Bulgaria), martedì 22 settembre, ore 18.00

, Sofia (Bulgaria), martedì 22 settembre, ore 18.00 Belgio-Slovenia , Torino (Italia), mercoledì 23 settembre, ore 16.00

, Torino (Italia), mercoledì 23 settembre, ore 16.00 Italia-Finlandia, Torino (Italia), mercoledì 23 settembre, ore 21.05

Il vincitore di Italia-Finlandia affronterà in semifinale la squadra che uscirà dal confronto tra Belgio e Slovenia.

Dove vedere gli Europei di volley maschile 2026 in tv e streaming

Gli Europei di pallavolo maschile 2026 sono trasmessi integralmente in diretta televisiva via satellite sui canali Sky Sport. Le partite sono disponibili anche in streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Eurovolley TV.

Per quanto riguarda le partite della nazionale italiana, gli Azzurri sono visibili anche in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.