Europei pallavolo 2026, Italia-Danimarca: orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)

L’Italia scende in campo oggi, domenica 20 settembre, per gli ottavi di finale degli Europei di pallavolo 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi giocano contro la Danimarca al PalaVela di Torino dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto del Pool A con cinque vittorie su cinque partite. La squadra capitanata da Simone Giannelli arriva a questo scontro diretto dopo aver sconfitto Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, con un bilancio complessivo di 15 set vinti e solo quattro persi.

Gli avversari

La Danimarca si è qualificata agli ottavi chiudendo al quarto posto del Pool C con due vittorie su cinque incontri. Ha superato Olanda e Estonia ma ha perso contro Finlandia, Belgio e Serbia. La nazionale danese è capitanata dal palleggiatore Axel Jacobsen, che ha militato in Italia con le maglie di Pineto, Crema, Mantova e Brolo. Tra i giocatori che hanno avuto esperienze nel Bel Paese ci sono anche Mikkel Hoff, Rasmus Breuning Nielsen, Ulrik Dahl e Mads Kyed Jensen.

Italia-Danimarca, dove vederla in tv

Appuntamento al PalaVela di Torino oggi, giovedì 20 settembre, alle ore 21.05. Il match tra Italia e Danimarca si può vedere in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) e in streaming su DAZN, Sky Go, Now Tv, previo abbonamento. Inoltre verrà trasmessa anche in chiaro su Rai2 e RaiPlay.