Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Slovenia: orario e dove vederla in tv in chiaro

L’Italia scende in campo oggi, giovedì 17 settembre, per l’ultima sfida dei gironi degli Europei di pallavolo 2026 contro la Slovenia, al PalaPanini di Modena. Gli azzurri sono primi in classifica a punteggio pieno (a quota 12), grazie alle vittorie contro Svezia (3-0), Grecia (3-0), Slovacchia (3-1) e Repubblica Ceca (3-1), e sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale. La Slovenia di Fabio Soli, invece, è seconda con 9 punti, raccolti grazie a tre vittorie e una sconfitta.

Modena, 15 settembre 2026 (Photo by Luca Diliberto/LaPresse)

Italia-Slovenia: orario e dove vederla

Appuntamento al PalaPanini di Modena oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21.05. Il match tra Italia e Slovenia si può vedere in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) e in streaming su DAZN, Sky Go, Now Tv, previo abbonamento. Inoltre verrà trasmessa anche in chiaro su Rai2 e RaiPlay.

Chi sfideranno gli azzurri agli ottavi di finale

Agli ottavi di finale i ragazzi di Ferdinando De Giorgi potrebbero affrontare la terza o la quarta classificata del girone C, ancora molto intricato. La Finlandia guida il gruppo con 10 punti, seguita da Belgio (10), Serbia (7), Danimarca (7), Estonia (3) e Olanda (2). Al momento la possibile avversaria è una tra Serbia e Danimarca, a seconda anche del piazzamento degli azzurri nel proprio girone.