Europei Pallavolo 2026, oggi Italia-Slovacchia: orario e dove vederla in tv in chiaro

L’Italia della pallavolo maschile torna in campo oggi, 13 settembre, dopo le due vittorie contro la Svezia e la Grecia. L’avversario di questa sera sarà la Slovacchia in un match valido per gli Europei di pallavolo 2026. Dopo l’esordio nella suggestiva cornice di piazza del Plebiscito a Napoli, anche contro la Slovacchia, come con la Grecia, gli azzurri giocheranno al PalaPanini di Modena.

Per la squadra di Ferdinando De Giorgi un confronto sulla carta favorevole, ma da gestire senza disperdere troppe energie in una fase caratterizzata da impegni molto ravvicinati. L’Italia affronta la manifestazione da campione del mondo in carica e vicecampione europeo. La Slovacchia arriva invece da un 14esimo posto nella European League 2026 e ha iniziato il torneo perdendo 3-0 contro la Slovenia.

Italia-Slovacchia: orario e dove vederla

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 21.05. È prevista la diretta tv in chiaro su Rai2, ma anche su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, e la diretta streaming su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv.