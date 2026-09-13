Europei pallavolo 2026, Italia-Grecia 3-0

Seconda vittoria in altrettante gare per l’Italvolley maschile ai campionati europei di pallavolo 2026. Dopo l’affermazione sulla Svezia a Napoli gli Azzurri piegano 3-0 (25-23, 25-23, 25-16) la Grecia. Il match è stato giocato al PalaPanini di Modena davanti a 4.200 spettatori.

Gli azzurri sono stati bravi a resistere anche nei momenti di difficoltà dei set, a imporre poi il proprio gioco e a concedere poco nel terzo e decisivo alla formazione ellenica allenata da Konstantinos Christofidelis, che ha incassato la seconda sconfitta dopo il 3-1 rimediato contro la Repubblica Ceca. La Nazionale capitanata da Simone Giannelli oggi, 13 settembre, sarà di nuovo in campo contro la Slovacchia, sempre alle 21.05. “C’è poco da dire, è stato bellissimo. Prima una grande vittoria in Piazza del Plebiscito e poi qua. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Sono contento di come sia andata, Modena ci ha accolto molto bene. Nel complesso è stato un buon esordio. Cerco di godermi il più possibile queste emozioni”, le parole dell’azzurro Luca Porro.