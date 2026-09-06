Europei pallavolo femminile 2026, la finale Italia-Turchia: orario e dove vederla in tv

È il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile 2026. Oggi, domenica 6 settembre, l’Italia di Julio Velasco affronta la Turchia nella sfida che assegnerà la medaglia d’oro continentale.

La finale si gioca a Istanbul, al Sinan Erdem Sports Hall, davanti al pubblico di casa della Turchia. Da una parte le azzurre, dall’altra la formazione turca allenata dall’italiano Daniele Santarelli, pronta a giocarsi fino in fondo il titolo europeo.

Italia, caccia al titolo europeo

L’Italia arriva all’appuntamento dopo aver conquistato negli ultimi anni risultati straordinari, con la vittoria dei Mondiali e la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Nel palmarès recente delle azzurre manca però il titolo europeo. Per completare il ciclo vincente, Paola Egonu e compagne dovranno superare proprio la Turchia, padrona di casa e reduce da un torneo di alto livello.

La nazionale turca ha infatti eliminato in semifinale la Serbia, considerata insieme all’Italia una delle principali favorite per la vittoria finale, imponendosi con un netto 3-0.

Italia in finale dopo il successo sulla Polonia

L’Italia ha conquistato l’accesso alla finale degli Europei battendo la Polonia per 3-1 in semifinale. Le azzurre hanno vinto i primi due set con il punteggio di 25-19, 25-19, prima della reazione polacca nel terzo parziale, chiuso 21-25. Nel quarto set l’Italia ha però ripreso il controllo della partita, imponendosi 25-16 e staccando il pass per la finale. Ora l’ultimo ostacolo verso l’oro è la Turchia.

Italia-Turchia, dove vedere la finale in TV e streaming

La finale degli Europei di volley femminile 2026 tra Italia e Turchia è in programma oggi, domenica 6 settembre, con inizio alle ore 18.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati Sky sarà disponibile sul canale 204, Sky Sport Arena.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire gratuitamente la finale attraverso RaiPlay. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Per l’Italia di Velasco è l’occasione per conquistare un altro titolo e aggiungere agli ori mondiali e olimpici anche quello europeo.