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sabato 5 settembre 2026

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Europei pallavolo 2026, Italia in finale: Polonia sconfitta 3-1

Europei pallavolo 2026, Italia in finale: Polonia sconfitta 3-1
Italia-Polonia, match valido per la semifinale degli Europei di pallavolo, Istanbul, Turchia, 5 settembre 2026 (AP Photo/Emrah Gurel)
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Le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa

L’Italia batte 3-1 la Polonia e si qualifica per la finale degli Europei di pallavolo 2026. Questi i parziali: 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. Domenica 6 settembre le azzurre guidate da Julio Velasco affronteranno a Istanbul la Turchia padrona di casa, allenata da Daniele Santarelli, che ha superato per 3-0 la Serbia.

Il percorso dell’Italia agli Europei di pallavolo 2026

  • Girone – VS Croazia 3-0 (25-9, 25-22, 25-23)
  • Girone – VS Montenegro 3-0 (25-13, 25-20, 26-19)
  • Girone – VS Svezia 3-0 (25-18 25-23 25-14)
  • Girone – VS Slovacchia 3-0 (25-19, 25-18, 25-20)
  • Girone – VS Francia 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19)
  • Ottavi di finale – VS Bulgaria 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)
  • Quarti di finale – VS Svezia 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23)
  • Semifinale – VS Polonia 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16)
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