Europei pallavolo 2026, Italia in finale: Polonia sconfitta 3-1

L’Italia batte 3-1 la Polonia e si qualifica per la finale degli Europei di pallavolo 2026. Questi i parziali: 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. Domenica 6 settembre le azzurre guidate da Julio Velasco affronteranno a Istanbul la Turchia padrona di casa, allenata da Daniele Santarelli, che ha superato per 3-0 la Serbia.
Il percorso dell’Italia agli Europei di pallavolo 2026
- Girone – VS Croazia 3-0 (25-9, 25-22, 25-23)
- Girone – VS Montenegro 3-0 (25-13, 25-20, 26-19)
- Girone – VS Svezia 3-0 (25-18 25-23 25-14)
- Girone – VS Slovacchia 3-0 (25-19, 25-18, 25-20)
- Girone – VS Francia 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19)
- Ottavi di finale – VS Bulgaria 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)
- Quarti di finale – VS Svezia 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23)
- Semifinale – VS Polonia 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16)