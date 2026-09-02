Europei pallavolo femminili 2026, oggi Italia-Svezia: orari e dove vederla in tv

Sarà ancora Italia-Svezia. Oggi, 2 settembre, le azzurre di Julio Velasco tornano in campo per i quarti di finale degli Europei di pallavolo femminili 2026. Da Göteborg a Brno, dalla fase a gironi a una partita che questa volta mette in palio un posto tra le migliori quattro d’Europa. La nazionale ritroverà quindi nei quarti la formazione scandinava, che agli ottavi ha superato 3-0 (25-19, 25-23, 25-21) la Repubblica Ceca. Il secondo confronto tra Italia e Svezia in questo Europeo avrà dunque un peso completamente diverso rispetto alla sfida giocata nella Pool D. A Göteborg l’Italia si impose 3-0, mentre oggi al BVV Veletrhy di Brno, in palio ci sarà l’accesso alla semifinale di Istanbul.

Le azzurre arrivano all’appuntamento di oggi dopo il netto successo ottenuto contro la Bulgaria. Il 3-0 negli ottavi di finale ha consegnato all’Italia la sesta vittoria consecutiva dall’inizio della manifestazione, dopo le cinque ottenute nella fase a gironi in Svezia.Nell’altra sfida dello stesso lato del tabellone ci saranno Polonia e Olanda. Le polacche hanno conquistato oggi il pass per i quarti superando 3-0 (25-18, 25-17, 25-23) il Portogallo, mentre l’Olanda ha piegato 3-2 (25-18, 19-25, 25-21, 29-31, 15-9) la Slovenia al termine di una sfida combattuta. Chi avrà la meglio tra Italia e Svezia affronterà, dunque, in semifinale la vincente di Polonia-Olanda.

Italia-Svezia: orario e dove vederla anche in chiaro

La partita Italia-Svezia valida per i quarti di finale degli Europei di pallavolo femminile 2026 è in programma alle ore 19 e sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match sarà trasmesso anche da SkySport e in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.