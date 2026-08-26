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mercoledì 26 agosto 2026

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Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Francia: orario e dove vederla in tv in chiaro

Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Francia: orario e dove vederla in tv in chiaro
Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallavolo, Goteborg, Svezia, 21 agosto 2026 (Adam Ihse/TT via AP)
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Azzurre a caccia della quinta vittoria di fila

L’Italia, oggi mercoledì 26 agosto 2026, affronta la Francia nell’ultimo match del Gruppo D degli Europei di pallavolo 2026. Le azzurre hanno inanellato quattro vittorie consecutive, tutte per 3-0, contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia. Quella in palio questo pomeriggio, alle 16, vale il primato nel girone. Dal 30 agosto, invece, inizierà la fase a eliminazione diretta, con semifinali e finali in programma a Istanbul il 5 e 6 settembre.

Il percorso dell’Italia nel Pool D

  • Italia-Croazia 3-0: 25-9, 25-22, 25-23
  • Italia-Montenegro 3-0: 25-13, 25-20, 25-19
  • Italia-Svezia 3-0: 25-18, 25-23, 25-14
  • Italia-Slovacchia 3-0: 25-19, 25-18, 25-20
  • Italia-Francia: 26 agosto alle 16.00 a Göteborg

La classifica nel Pool D

  1. Italia 12 punti
  2. Francia 9 punti
  3. Svezia 7 punti
  4. Croazia 3 punti
  5. Slovacchia 2 punti
  6. Montenegro 0 punti

Dove vedere le partite dell’Italia in tv

Tutte le partite dell’Italia agli Europei di volley 2026 si possono vedere in diretta sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) e in chiaro sulla Rai. Gli incontri si possono seguire anche in streaming su SkyGo, NowTv e Rai Play. Inoltre migliori match della fase a gironi e tutti i match delle fasi a eliminazione diretta, saranno trasmessi in app su Dazn in diretta e on-demand.

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