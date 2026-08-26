Europei pallavolo 2026, oggi Italia-Francia: orario e dove vederla in tv in chiaro

L’Italia, oggi mercoledì 26 agosto 2026, affronta la Francia nell’ultimo match del Gruppo D degli Europei di pallavolo 2026. Le azzurre hanno inanellato quattro vittorie consecutive, tutte per 3-0, contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia. Quella in palio questo pomeriggio, alle 16, vale il primato nel girone. Dal 30 agosto, invece, inizierà la fase a eliminazione diretta, con semifinali e finali in programma a Istanbul il 5 e 6 settembre.

Il percorso dell’Italia nel Pool D

Italia-Croazia 3-0: 25-9, 25-22, 25-23

Italia-Montenegro 3-0: 25-13, 25-20, 25-19

Italia-Svezia 3-0: 25-18, 25-23, 25-14

Italia-Slovacchia 3-0: 25-19, 25-18, 25-20

Italia-Francia: 26 agosto alle 16.00 a Göteborg

La classifica nel Pool D

Italia 12 punti Francia 9 punti Svezia 7 punti Croazia 3 punti Slovacchia 2 punti Montenegro 0 punti

Dove vedere le partite dell’Italia in tv

Tutte le partite dell’Italia agli Europei di volley 2026 si possono vedere in diretta sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) e in chiaro sulla Rai. Gli incontri si possono seguire anche in streaming su SkyGo, NowTv e Rai Play. Inoltre migliori match della fase a gironi e tutti i match delle fasi a eliminazione diretta, saranno trasmessi in app su Dazn in diretta e on-demand.