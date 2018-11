Tra le due Coree c'è solo pace: accordo per ospitare insieme le Olimpiadi 2032

Dopo la pace fatta tra Kim Jong-Un e Moon Jae-in, le due Coree hanno trovato l'accordo sulla volontà di ospitare insieme le Olimpiadi 2032 e presto il Comitato olimpico internazionale verrà informato.

A riferirlo l'agenzia Yonhap, secondo cui Seul e Pyongyang hanno raggiunto l'intesa durante i colloqui sugli eventi sportivi nella cittadina di confine di Kaesong. I due Paesi hanno inoltre deciso che tenteranno di presentarsi con una squadra unica ai prossimi campionati mondiali maschili di pallamano.

"Il Sud e il Nord hanno concordato di discutere questioni pratiche con il Cio e - si legge in una nota diffusa dopo l'incontro al confine altre associazioni sportive -, per formare squadre comuni a partire dal Campionato del mondo di pallamano maschile 2019". Il progetto di candidatura congiunta era già stato evocato a settembre, in occasione del terzo vertice intercoreano a Pyongyang. Le due Coree hanno anche espresso la volontà di "partecipare attivamente" insieme ad altri appuntamenti sportivi internazionali, come i Giochi di Tokyo 2020. Hanno formato per la prima volta una squadra olimpica comune per l'hockey su ghiaccio ai Giochi invernali di febbraio in Corea del Sud.

