Tour de France, Teunissen vince a Bruxelles: è prima maglia gialla

di azn

Bruxelles (Belgio), 6 lug. (LaPresse) - Mike Teunissen ha vinto la prima tappa del Tour de France, con partenza e arrivo da Bruxelles. Il corridore olandese ha sorpreso i velocisti precedendo al fotofinish Peter Sagan e Caleb Ewan ed è la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle. Quattro gli italiani nei primi dieci: quarta piazza per Giacomo Nizzolo, quinta per Sonny Colbrelli, settima per Matteo Trentin e nona per Elia Viviani.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata