Tokyo 2020, le Olimpiadi dal 23 luglio all'8 agosto 2021

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono state rinviate a causa della pandemia globale di coronavirus, si terranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Dopo alcune voci di stampa ora è arrivata l'ufficialità da parte del Comitato Olimpico internazionale. Le date sono state decise al termine di un colloquio tra il Cio e il comitato organizzatore.

Il Cio ha annunciato le nuove date sul sito ufficiale al termine dell'accordo raggiunto tra il comitato organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano della capitale nipponica e il governo del Giappone. Sono state concordate anche le nuove date per i Giochi Paralimpici, che saranno celebrati dal 24 agosto al 5 settembre 2021. I leader dei principali partiti si sono riuniti oggi tramite una conferenza telefonica, insieme al presidente del CIO Thomas Bach, al presidente di Tokyo 2020 Mori Yoshiro, al governatore di Tokyo Koike Yuriko e al ministro olimpico e paralimpico Hashimoto Seiko, e hanno concordato il nuovo programma. Questa decisione è stata presa sulla base di tre considerazioni principali e in linea con i principi stabiliti dal Comitato esecutivo del CIO il 17 marzo 2020 e confermati nella riunione di oggi, supportati da tutte le federazioni sportive olimpiche estive internazionali (IF) e da tutti i comitati olimpici nazionali (NOC): proteggere la salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti e supportare il contenimento del virus COVID-19; tutelare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico; il calendario sportivo internazionale globale.

"Queste nuove date offrono alle autorità sanitarie e a tutte le parti coinvolte nell'organizzazione dei Giochi il tempo massimo per affrontare il panorama in costante cambiamento e l'interruzione causata dalla pandemia di COVID-19. Le nuove date, esattamente un anno dopo quelle inizialmente previste per il 2020 (Giochi olimpici: dal 24 luglio al 9 agosto 2020 e Giochi paralimpici: dal 25 agosto al 6 settembre 2020), hanno anche l'ulteriore vantaggio che qualsiasi interruzione che il rinvio causerà al calendario sportivo internazionale può essere ridotto al minimo, nell'interesse degli atleti e delle IF", si legge nel comunicato. "Inoltre, forniranno tempo sufficiente per completare il processo di qualificazione. Saranno attuate le stesse misure di mitigazione del calore previste per il 2020", si legge ancora. Martedì scorso, sulla base delle informazioni fornite all'epoca dall'OMS, il presidente del CIO Thomas Bach e il primo ministro giapponese Abe Shinzo hanno concluso che i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si sarebbero svolti nella loro forma completa e non oltre l'estate 2021 Il Primo Ministro ha ribadito che il governo del Giappone è pronto ad adempiere alla sua responsabilità di ospitare questi Giochi di successo. Allo stesso tempo, il presidente del CIO Thomas Bach ha sottolineato il pieno impegno del CIO per il successo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata