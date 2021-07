Il nuotatore sulla crisi che ha colpito la ginnasta statunitense: "Questa pressione non aiuta l'atleta"

“Ho letto quello che dice Simone Biles, ho letto quello di cui si sta parlando in questi giorni, e sono tutte sensazioni che provo anch’io”. Lo ha dichiarato Gregorio Paltrinieri in conferenza stampa ai Giochi di Tokyo, dopo aver conquistato una straordinaria medaglia d’argento negli 800 stile libero, in relazione alla crisi che ha colpito la ginnasta americana Simone Biles. “Secondo me ci sono sempre due lati della medaglia, anche rispetto a questa situazione. Non è facile e io sento che ogni volta che entro in acqua sia tutto dovuto per me e ci siano tante aspettative. Questo non è bello, questo non aiuta sicuramente l’atleta”, ha spiegato Paltrinieri. “Se ci pensi, siamo tutti forti, tutti ce la giochiamo e niente dovrebbe essere dovuto nello sport. Io lo faccio perché mi piace, perché mi diverto. Ma tante volte questa pressione entra e si prende gioco di te in tutto. Cioè, tu inizi a credere veramente a quello che senti e alle cose che ti vengono dette. E questo ti destabilizza”, ha concluso Paltrinieri.

