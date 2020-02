Tg SportPresse, l'informazione sportiva del 28 febbraio

Dopo il passaggio agli ottavi conquistato da Inter e Roma, le due formazioni italiane da oggi conoscono le prossime avversarie di Europa League, si tratta rispettivamente di Getafe e Siviglia. Intanto i nerazzurri pensano all'impegno di campionato dato che la giornata di Serie A si concluderà col derby d'Italia. Occasione da sfruttare per la Juventus per allontanare le critiche ricevute dopo la sconfitta di Lione in Champions. 26/a giornata che inizierà dall'Olimpico dove la Lazio avrà la possibilità di portarsi in vetta contro il Bologna. Maxi squalifica nel nuoto: il campione cinese Sun Yang fermato per 8 anni dal Tas.