Tg SportPresse 6 febbraio

Recuperata la 17° giornata di campionato all'Olimpico, il pareggio 0-0 di Lazio-Verona non permette ai biancocelesti di sorpassare l'Inter; nel fine settimana attesissimo il derby di domenica sera, Conte spera di recuperare Handanovic, Ibra sulla via della guarigione; debuttano Lopez e Longo sulle panchine di Brescia e Torino. Si accendono i motori della Moto GP in Malesia, occhi puntati su Valentino Rossi; a Torino il Grand Prix di fioretto, punti pesanti per le qualificazioni individuali verso Tokyo 2020. A Los Angeles i preparativi per l'ultimo saluto alla leggenda del basket Kobe Bryant; il campione Novak Djokovic sul palco del Festival della Canzone Italiana.