Tennis, US Open: trionfa Nadal, domato Medvedev. E' 19° Slam

New York (Usa), 9 set. (LaPresse) - Rafa Nadal ha vinto gli US Open di tennis, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 5, in cinque set con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dopo una maratona di 4 ore e 51 minuti. Per Nadal è la vittoria numero 19 nei tornei del Grande Slam, una in meno del record assoluto di Roger Federer. Lo spagnolo ha vinto a Flushing Meadows per la quarta volta. Medvedev era alla prima finale nei tornei dello Slam.

