Tennis, Us Open: impresa Fabbiano, battuto n.4 Thiem

di amr/scp

New York (Usa), 27 ago. (LaPresse) - Impresa di Thomas Fabbiano nel primo turno degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il 30enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 87 Atp, accede al secondo turno battendo l'austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking e del seeding, che vanta i quarti lo scorso anno (battuto 7-6 al quinto da Nadal), in quattro set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Per Fabbiano è la prima vittoria in carriera contro uno dei primi cinque giocatori del mondo.

