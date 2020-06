Tennis: positivo al Coronavirus anche Ivanisevic, coach di Djokovic

Anche Goran Ivanisevic è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo, sul suo profilo Instagram, è stato l'ex tennista croato che ha preso parte, in qualità di allenatore di Novak Djokovic, anche lui all'Adria Tour organizzato in Serbia e Croazia dal numero uno del tennis mondiale.

"Dopo due test negativi negli ultimi 10 giorni, sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi, ma voglio informare chiunque sia entrato in contatto con me", scrive Ivanisevic raccomandando a tutti di prendersi cura di se stessi e dei propri cari e aggiungendo che proseguirà l'isolamento che aveva già iniziato nei giorni scorsi.



L'ex giocatore si aggiunge a una lunga lista di contagiati tra i partecipanti all'evento organizzato da Djokovic senza alcuna precauzione anti Covid. Oltre a lui sono risultati positivi Dimitrov, Coric, Troicki, il preparatore atletico di Djokovic, Marco Panichi, e Christian Groh, allenatore di Dimitrov.



