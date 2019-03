Tennis, Federer vince Atp Dubai e conquista 100° titolo

di azn

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 2 mar. (LaPresse) - Roger Federer ha conquistato il suo centesimo titolo Atp in carriera. Il fuoriclasse svizzero si è aggiudicato infatti il 'Dubai Duty Free Tennis Championships', ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari sul cemento della metropoli degli Emirati Arabi Uniti battendo in finale il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas in due set con un doppio 6-4 in un'ora e 11' di gioco.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata