Tennis, Boris Becker in Sardegna: a sorpresa al Forte Village

"Mi troverete qui al Forte Village" in futuro. Lo ha dichiarato l'ex numero uno di tennis Boris Becker, al Forte Village alla Tennis Academy del resort sardo. L'ex campione tedesco, il più giovane vincitore della storia di Wimbledon maschile, è arrivato in occasione del compleanno dell'amministratore delegato del Forte Village, Lorenzo Giannuzzi. I due si sono incontrati sulla terra rossa in compagnia di Magnus Larsson, ex tennista svedese. "Non ho mai giocato in Sardegna e ho sentito parlare della Tennis Academy del Forte Village, dove sono passati alcuni dei più grandi atleti di sempre. Sono contento di potermi aggiungere alla lista. Conto di tornare, al momento sono infortunato, ma magari il prossimo anno sarò in forma migliore per giocare". Un augurio a sorpresa all'ad è arrivato anche da parte di Fiorello che si è presentato sui campi da tennis per l'occasione.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata