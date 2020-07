Tennis, Barty si ritira da Us Open per paura coronavirus

di fct

Brisbane (Australia), 30 lug. (LaPresse/AP) - La numero uno al mondo nel tennis Ash Barty si ritira dagli US Open perché non vuole rischiare di viaggiare durante la pandemia di coronavirus. L'australiana di 24 anni è finora il giocatore di più alto profilo a rinunciare al torneo che si svolgerà dal 31 agosto al 13 settembre. "Io e il mio team abbiamo deciso che non saremo in viaggio per il Western & Southern Open gli US Open quest'anno", ha dichiarato la campionessa in una nota inviata via e-mail all'Associated Press giovedì. "Adoro entrambi gli eventi, quindi questa è stata una decisione difficile, ma ci sono ancora rischi significativi legati al Covid-19 e non mi sento a mio agio nel mettere io e la mia squadra in quella posizione. Auguro all'Usta tutto il meglio per i tornei e non vedo l'ora di tornare negli Stati Uniti l'anno prossimo".

