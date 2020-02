Tennis, Australian Open: trionfa ancora Djokivic, Thiem ko al 5° set

di amr

Melbourne (Australia), 2 feb. (LaPresse) - Novak Djokovic si conferma re degli Australian Open. Il tennista serbo, numero 2 del seeding, ha battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem, numero 5, dopo una battaglia di 5 set con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 in 4 ore e 3 minuti di gioco. Per Djokovic è la vittoria numero 17 nelle prove del Grande Slam, l'ottava sul cemento di Melbourne. Da lunedì il serbo tornerà ad essere il numero 1 del Mondo, scalzando lo spagnolo Rafa Nadal. Per Thiem è la terza sconfitta in altrettante finali del Grande Slam, dopo le due perse al Roland Garros contro Nadal.

(Segue)

