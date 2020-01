Tennis, Australian Open: Djokovic in finale, Federer ko in 3 set

di amr

Melbourne (Australia), 30 gen. (LaPresse) - Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open 2020, prima prova stagionale del Grande Slam. In semifinale, il serbo numero 2 del Mondo, ha battuto Roger Federer, numero 3, in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-3 in 2 ore e 18 minuti di gioco. Per Djokovic è la ottava finale agli Australian Open, dove ha vinto tutte e sette le precedenti. Il serbo attende il vincitore dell'altra semifinale fra Dominic Thiem e Alexander Zverev.

