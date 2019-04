Tennis, Atp Montecarlo: impresa Sonego, batte Khachanov e va al 3° turno

di azn

Montecarlo, 16 apr. (LaPresse) - Impresa di Lorenzo Sonego nel secondo turno del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il 23enne torinese numero 96 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, dopo essersi imposto nel derby tricolore di primo turno contro Andreas Seppi, numero 46 Atp, ha battuto in due set il russo Karen Khachanov, numero 12 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 54 minuti di gioco.

