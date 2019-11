Tennis, Atp Finals: Berrettini vince prima partita, Thiem ko 2-0

di lrs

Londra (Regno Unito), 14 nov. (LaPresse) - Arriva contro Dominic Thiem la prima vittoria in carriera di Matteo Berretini alle Atp Finals, in corso sul veloce indoor della 'O2 Arena' di Londra. Il tennista romano si è imposto in due set 7-6 (7-3), 6-3 sull'austriaco in un'ora e 18 minuti di gara. In virtù di questo successo, Berrettini diventa il primo italiano nella storia a portare una partita nella storia delle Atp Finals.

(Segue).

