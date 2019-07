Wimbledon, passa Berrettini. Fuori Cecchinato e Caruso. Tocca a Fognini

Giornata in chiaroscuro per i colori italiani a Wimbledon. Al primo turno escono Marco Cecchinato, superato all’esordio dall’australiano Alex Di Minaur (6-0 6-4 7-6) e Salvatore Caruso che cede in tre set contro il francese Gilles Simon con il punteggio di 7-6 6-3 6-2. Bene invece Matteo Berrettini che la meglio sullo sloveno Aljaz Bedene: 3-6 6-3 6-2 7-6 lo score. Giulia Gatto-Monticone è stata eliminata dalla ex numero 1 del mondo Serena Williams. La tennista piemontese, numero 161 del Mondo, è uscita a testa alta dal torneo londinese, sconfitta dalla fuoriclasse americana con il punteggio di 6-2, 7-5. La giornata si completa con Fabio Fognini che affronta lo statunitense Frances Tiafoe.

Nel primo turno del tabellone femminile è uscita la spagnola Garbiñe Muguruza. La ex campionessa di Wimbledon 2017, testa di serie numero 26, è stata sconfitta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Tra gli uomini l'austriaco Dominic Thiem, numero 4 del tabellone e recente finalista al Roland Garros, è stato eliminato dall'americano Sam Querrey che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0. Esordio con vittoria per Roger Federer: lo svizzero, numero 2 del seeding, ha perso un set contro il sudafricano Lloyd George Harris, numero 86, del mondo, imponendosi in quattro partite con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 in 1 ora e 50 minuti.

