Wimbledon, la finale è Federer-Djokovic

Sarà tra Roger Federer e Novak Djokovic la finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma domenica. Il campione svizzero, numero 2 del tabellone, ha battuto in semifinale Rafa Nadal, numero 3, in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 al quinto match point in 3 ore e 5 minuti. Nell'altra sfida Djokovic ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista-Agut in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in 2 ore e 50 minuti. Per Federer è la 12esima finale sull'erba londinese, per Djokovic la sesta. Il fuoriclasse di Basilea punta ad entrare nella leggenda con la nona vittoria a Wimbledon (e al 21esimo Slam) per eguagliare la grande Martina Navratilova, per Nole sarebbe il quinto successo all' All England Lawn Tennis and Croquet Club.

