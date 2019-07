Wimbledon: Federer ai quarti, spezzato il sogno di Berrettini

Termina negli ottavi di finale il sogno di Matteo Berrettini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Troppo forte Roger Federer per il giovane giocatore italiano. Il fuoriclasse svizzero, numero 2 del seeding, approda ai quarti di finale con una facile vittoria in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 15 minuti di gioco. Berrettini ha pagato sicuramente l'emozione dell'esordio sul Centrale di Wimbledon contro il suo idolo.

