Wimbledon, Fabbiano si ferma al terzo turno: l'azzurro battuto da Verdasco

Agli ottavi va lo spagnolo che si impone sul tarantino per 6-4, 7-6 , 6-4. Domani tocca a Fognini e Berrettini. Fuori per mano di Pella il finalista dell'anno scorso Anderson. Passa Djokovic

Si chiude al terzo turno la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista italiano, numero 89 del Mondo, si è arreso al più esperto Fernando Verdasco. Il mancino spagnolo, numero 37 del Mondo, accede agli ottavi grazie alla vittoria in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4. Fuori il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie n.4 del tabellone e finalista nell’ultima edizione, sconfitto in tre set dall'argentino Guido Pella per 6-4, 6-3. 7-6. Passa il numero 1 del mondo Novak Djokovic . Il serbo, campione in carica sull'erba londinese, ha battuto in 4 set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-5, 6-7 , 6-1, 6-4. Domani tocca ai due italiani rimasti in corsa: Matteo Berrettini contro l'argentino Diego Schwartzman e Fabio Fognini contro l'americano Tennys Sandgren

