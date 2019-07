Wimbledon, Fabbiano elimina Tsisipas

Impresa di Thomas Fabbiano a Wimbledon. Nel primo turno del torneo sull'erba londinese il brindisino ha eliminato in 5 set il greco Tsisipas, numero sei del mondo. 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3 il punteggio finale a favore di Fabbiano che ora se la vedrà con il croato Karlovic, che ha superato in tre set Andrea Arnaboldi. Al secondo turno anche Andreas Seppi che ha battuto in quattro set il cileno Jarry. Salutano all'esordio, invece, Paolo Lorenzi e Camila Giorgi. Bene il numero uno al mondo Djokovic che si è sbarazzato in tre set del tedesco Kohlschreiber, fuori a sorpresa l'altro tedesco Zverev che ha ceduto in 4 set al ceco Vesely.