Wimbledon, Berrettini agli ottavi. Fognini esce e insulta gli inglesi

Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che si disputa sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il romano annulla tre match-point a Schwtartzman e diventa il quinto azzurro a centrare gli ottavi a Wimbledon nell'Era Open, spuntandola al quinto set. Si sta confermando sempre più 'erbivoro' il tennista romano, che in questa stagione sui prati ha vinto il titolo a Stoccarda ed è stato semifinalista ad Halle. Berrettini, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla seconda presenza sui prati londinesi, si è qualificato per la prima volta al quarto turno (ottavi) grazie ad una straordinaria maratona vinta per 6-7(5) 7-6(2) 4-6 7-6(5) 6-3, dopo 4 ore e 19 minuti di battaglia, sull'argentino Diego Schwartzman, numero 24 Atp e 24esima testa di serie.

Finisce ancora una volta - la quinta - al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini a Wimbledon.Il ligure ha ceduto in tre set allo statunitense TennysSandgren e ha perso la testa, poi si è scusato. Il 27enne di Gallatin, nel Tennessee, numero 94 del ranking mondiale, si è imposto per 6-3 7-6(12) 6-3, in due ore e 27 minuti di partita, "Maledetti inglesi, guarda...maledetti inglesi. Scoppiasse una bomba su questo circolo". Questo lo sfogo di Fabio Fognini, in polemica con gli organizzatori del torneo, espresso apertamente nel corso del secondo set. Il video sta già facendo il giro dei social. Il giocatore ligure rischia adesso una sanzione. In conferenza stampa l'azzurro poi s"Il campo non era ottimo. Quando stai giocando a volte capita di essere frustrato. Mi scuso, non volevo offendere nessuno. Non ero contento della mia prestazione perché sapevo di poter vincere, era una buona occasione", ha aggiunto Fognini, in polemica per la scelta degli organizzatori di giocare sul campo 14.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata