Us Open: il trionfo di Dominic Thiem, Zverev battuto al tie-break del quinto set

Dominic Thiem è il nuovo campione degli US Open. Nella finale giocata in notturna allo stadio Arthur Ashe di New York contro il tedesco Alexander Zverev, il 27enne austriaco ha vinto la finale in rimonta in cinque set 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6). È la prima volta che la finale degli US Open si conclude con un tie-break al quinto set e una rimonta così non si vedeva dal 1949 quando Pancho Gonzalez sconfisse Ted Schroeder sui campi di Forest Hills. Stanco, ma felice Thiem afferma: "La determinazione oggi è stata più forte del corpo e sono molto felice di questo".

