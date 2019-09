Us Open, Djokovic si ritira, Wawrinka ai quarti. Ok Medvedev

Termina negli ottavi il cammino di Novak Djokovic agli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il serbo, numero 1 del Mondo e del tabellone, nonchè campione in carica, lotta strenuamente per due set contro Stan Wawrinka. Perde entrambi i parziali (6-4, 7-5) e dopo tre giochi del terzo alza bandiera bianca. La spalla sinistra, che gli aveva dato grossi problemi nei giorni scorsi, torna a condizionarlo più di quanto possa sopportare. Wawrinka affronterà nei quarti il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding, che ha messo fine alla favola del tedesco Dominik Koepfer in quattro set per 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (2). Passa il turno anche Grigor Dimitrov, che ha battuto in tre set per 7-5, 6-3, 6-4 in due ore e 5 minuti di partita l'astro nascente australiano Alex De Minaur. Il bulgaro affronterà Roger Federer nei quarti.



