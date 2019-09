Torneo San Pietroburgo, Berrettini ai quarti. Fuori Caruso

Il romano batte in due set lo spagnolo Carballes Baena. il siciliano eliminato dal norvegese Ruud

La rincorsa al Masters di Matteo Berrettini inizia nel migliore dei modi. Netto successo del tennista romano agli ottavi di finale del torneo Atp di San Pietroburgo (cemento): contro lo spagnolo Carballes Baena (numero 77 del ranking) il 23enne si è aggiudicato l'incontro in meno di un'ora con il punteggio di 6-1, 6-2. Berrettini (numero 13 Atp) si trova al momento in nona posizione nella Race to London ad un passo dalla qualificazione nel torneo dei migliori dove l'Italia manca dal 1978, con Corrado Barazzutti. Al masters partecipano i migliori otto tennisti delle classifiche Atp). Nei quarti l'azzurro sfiderà il bielorusso Egor Gerasimov (119 del ranking).

San Pietroburgo (Russia),

Si ferma invece agli ottavi di finale la corsa di Salvatore Caruso. Il tennista azzurro che nel derby aveva battuto nel turno precedente Thomas Fabbiano, nulla ha potuto contro il Next Gen norvegese Casper Ruud, numero 60 al mondo. Caruso è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

