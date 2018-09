Tennis, Camila Giorgi si ferma a Tokyo. La Osaka è ancora troppo

L'azzurra battuta in semifinale (6-2, 6-3) dalla campionessa di New York dopo un'ottima settimana

Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del 'Toray Pan Pacific Open', torneo Wta Premier in corso sul veloce indoor dell'Arena Tachikawa a Tokyo, in Giappone. La 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-2 6-3, in un'ora ed 11 minuti di partita, alla giapponese Naomi Osaka, numero 7 del ranking mondiale e terza testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a New York.

In finale la Osaka troverà dall'altra parte della rete la ceca Karolina Pliskova, numero 8 Wta e quarta testa di serie, che ha faticato per battere la croata Donna Vekic, numero 45 Wta, superata con lo score di 6-2 4-6 6-3 dopo due ore e 4 minuti di partita.

