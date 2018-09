Tennis, impresa della Giorgi, a Tokyo batte la Wozniacki

Impresa di Camila Giorgi nel secondo turno del Toray Pan Pacific Open, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor di Tokyo, in Giappone. La 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, ha battuto la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking mondiale e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica, in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. Giorgi affronterà ora nei quarti di finale la bielorussa Victoria Azarenka, numero 63 della classifica mondiale, in gara con una wild card.

Uomini a San Pietroburgo - Matteo Berrettini si è fermato al secondo turno del "St. Petersburg Open", torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.175.190 dollari in corso sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. Il 22enne romano, numero 62 del ranking mondiale, dopo l'affermazione sullo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 Atp, ha ceduto in tre set al canadese Denis Shapovalov, numero 34 Atp e settimo favorito del seeding: 7-6(6), 4-6, 6-0 il punteggio, in poco meno di due ore di gioco, in favore del Next Gen che nel tie-break del primo set ha annullato un set point all'azzurro.

Va avanti, invece, Marco Cecchinato che vince la sua prima partita sul veloce battendo il ceco Lukas Lacko col punteggio di 7-5, 7-6 (8). Nei quarti il palermitano (testa di serie numero 3) se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

