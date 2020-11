Tennis: Sinner trionfa a Sofia e vince suo primo torneo Atp

Il 19enne azzurro ha battuto in finale il trentenne canadese Vasek Pospisil

Jannick Sinner non manca all'appuntamento con la storia. Il diciannovenne altoatesino conquista il suo primo Atp in carriera battendo in finale agli Open di Sofia il trentenne canadese Vasek Pospisil con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (3).

Sinner è il primo classe 2001 e il più più precoce azzurro a imporsi in un torneo del circuito maggiore. A 19 anni e 89 giorni ha battuto il primato di Claudio Pistolesi, che conquistò a Bari nel 1987 il suo unico successo ATP a 19 anni e 7 mesi.

"Che talento Jannik Sinner. Una grandissima impresa del nostro enfant prodige che ha vinto gli Open di Sofia, diventando il più giovane italiano a conquistare un titolo Atp. Complimenti e avanti tutta Jannik". Lo dichiara il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, commentando il risultato della finale degli Open di Sofia.

