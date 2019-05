Tennis, problemi fisici a Roma. Si ritirano Roger Federer e Naomi Osaka

La terribile giornata di ieri degli Internazionali di tennis a Roma, con due partite a testa, si fa sentire sulle gambe dei campioni. Il grande Roger Federer (38 anni, ieri sera applauditissimo durante la battaglia degli ottavi con Borna Coric) ha dato forfait. Lo svizzero si è ritirato, prima d'iniziare il suo quarto di finale con Stefanos Tsitsipas che ieri sera aveva fatto fuori l'ultimo della pattuglia azzurra: Fabio Fognini. Anche la numero uno del tabellone femminile, Naomi Osaka, ha lasciato anzitempo per problemi fisici.

Federer ha telefonato al supervisor ATP e alla direzione del torneo per annunciare il suo ritiro a causa di un problema alla gamba destra. Lo ha comunica to la Federtenis. Dopo le visite mediche Federer diramerà un comunicato.

Osaka - Salta, duqnue, anche la prima sfida dei quarti donne.. Naomi Osaka, che al Foro Italico non era mai andata oltre il secondo turno, ha fato forfait nel match contro Kiki Bertens, che avanza così in semifinale. La 27enne di Wateringen, numero 4 del ranking e sesta testa di serie, è la giocatrice più in forma del momento: fresca vincitrice del trofeo di Madrid, raggiunge dunque per la seconda volta il penultimo atto al Foro (ci era già riuscita nel 2017). Prossima avversaria per lei la vincente di Vondrousova-Konta. Per la 21enne di Osaka invece è il secondo ritiro nel giro di un mese: era già successo in semifinale a Stoccarda contro la Kontaveit per un problema agli addominali.

