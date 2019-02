Tennis, Naomi Osaka lascia il coach. Tre azzurri vincenti

Mentre Naomi Osaka lascia a sorpresa il suo coach Bajin, tre italiani vanno avanti nei tornei Atp della settimana. Lorenzi vince a New York, Lorenzo Sonego passa il turno a Buenos Ayres e Seppi si comporta bene a Rotterdam. Altri (Fognini e Cecchinato a Buenos Ayres), Fabbiano a Rotterdam giocheranno tra oggi e domani.

Paolo Lorenzi - Paolo Lorenzi ha superato il primo turno del 'New York Open', Atp 250 in corso sul veloce indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. Nella serata italiana il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, si è imposto per 76(4) 67(4) 64, dopo oltre due ore e mezza di lotta, sullo statunitense Tennys Sandgren, numero 76 Atp ed ottavo favorito del seeding. Prossimo avversario per l'azzurro il vincente del match tra il canadese Peter Polanski, numero 118 Atp, e l'altro statunitense Ryan Harrison, numero 92 Atp.

Lorenzo Sonego - Importante il successo di Lorenzo Sonego a Buenos Ayres. L'azzurro (109 del mondo) ha battuto in tre set il cileno Nicolas Jarry (numero 41 Atp): 6-7, 6-4, 6-3 il punteggio di una partita molto combattuta. Anche Sonego, dunque, comincia a vedere qualche successo in giro per il mondo e si affianca ai vari Fognini, Cecchinato, Seppir, Berrettini, Lorenzi e Fabbiano: una pattuglia di sei/sette giocatori in gredo, finalmente di dare qualche soddisfazione al tennis maschile italiano. Negli ottavi, Sonego affronterà uno tra Roberto Carballes Baena e Taro Daniel.

Andreas Seppi - A Rotterdam, Andreas Seppi (numero 37 Atp) è partito con il piede giusto superando il tedesco Peter Gojowczyk in tre partite (7-6, 3-6, 6-2). Negli ottavi il giocatore di Caldaro dovrà affrontare o il belga Goffin (21 del mondo) o il francese Monfils (33). Thoma Fabbiano (numero 84) deve ancora giocare il primo turno con il francese Tsonga che ha ripreso da poco e vale molto di più della sua posizione 210 nella classifica Atp.

Naomi Osaka - A sorpresa Naomi Osaka, nuova regina del tennis mondiale e vincitrice degli ultimi due tornei dello Slam - Us Open ed Australian Open -, ha annunciato su Twitter che non continuerà più a lavorare con Sascha Bajin, il coach che in 13 mesi l'ha portata dalla top-70 al trono. Non sono note le ragioni di questa separazione ad appena due settimane dal trionfo di Melbourne, resa nota e commentata via social: "Ciao a tutti, non lavorerò più insieme a Sascha. Lo ringrazio per quello che ha fatto e gli auguro ogni bene per il futuro", le parole della Osaka. "Grazie Naomi. Non ti auguro nient'altro che il meglio. Che cavalcata è stata. Grazie per avermi permesso di essere parte di essa", la risposta di Bajin. Quel che sembra certo è che la prossima settimana, al torneo di Dubai, la 21enne giapponese - che ha saltato l'appuntamento di Doha per un risentimento alla schiena - non sarà seguita da nessun allenatore.

