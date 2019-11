Tennis: Nadal torna in vetta al ranking mondiale

Il maiorchino detronizza Djokovic per soli 640 punti. Matteo Berrettini sale all'ottavo posto in classifica

Rafa Nadal torna in vetta al ranking mondiale. Il 33enne maiorchino detronizza Novak Djokovic, nonostante il successo del serbo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. I due sono distanziati di soli 640 punti. Djokovic avrà la possibilità di riconquistare la vetta della classifica settimana prossima alle ATP Finals di Londra, soprattutto se Nadal darà forfait a causa del problema fisico agli addominali che lo ha costretto al ritiro prima della semifinale di Bercy contro Denis Shapovalov. Sul gradino più basso del podio rimane Roger Federer, assente al torneo parigino. Matteo Berrettini, che settimana prossima sarà tra gli otto protagonisti delle ATP Finals di Londra, sale all'ottavo posto in classifica, suo best ranking. Otto, in tutto, gli azzurri presenti nella Top 100, con il 18enne Jannik Sinner in 95esima posizione.

