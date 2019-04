Tennis, Atp Montecarlo: Sonego eliminato nei quarti da Lajovic

Finisce ai quarti il sogno di Lorenzo Sonego. Al torneo di Montecarlo, terzo 1000 stagionale e il primo sulla terra rossa, il giovane tennista piemontese, numero 96 del ranking, è stato battuto in due set dal serbo Dusa Lajovic (numero 48 della classifica Atp), fallendo così uno storico accesso in semifinale. Il 23enne di Torino ha perso il primo set 6-4 cedendo 7-5 al secondo. Sonego ha comunque guadagnato con questo torneo 30 posizioni. Per il serbo è la prima semifinale in un 1000 in carriera.

Anche per Novak Djokovic finisce ai quarti di finale l'avventura al Rolex Monte-Carlo Masters. Il serbo, numero 1 del mondo e del tabellone, è stato infatti eliminato dal russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie: 6-3 4-6 6-2 il punteggio, in due ore e 20 minuti, con cui ha compiuto l'impresa il 22enne di Mosca, per la prima volta in grado di raggiungere una semifinale in un '1000'. Medvedev affronterà in semifinale un altro serbo, Dusan Lajovic, numero 48 Atp, vincitore del precedente confronto con l'azzurro Lorenzo Sonego.

Rafa Nadal invece ce la fa: accede alla semifinale del torneo. Il maiorchino, numero 2 del ranking mondiale e del seeding, nonché campione in carica, ha superato l'argentino Guido Pella, numero 35 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Nadal si giocherà l'accesso in finale affrontando il vincente del confronto tra il croato Borna Coric e Fabio Fognini. Per lo spagnolo si tratta della 14esima semifinale nel Principato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata