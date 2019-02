Tennis, Marco Cecchinato in semifinale a Buenos Aires

Marco Cecchinato è in semifinale sulla terra rossa di Buenos Aires (torneo Atp 250 con 637mila dollari da monte premi). L'azzurro (numero 19 del ranking Atp) ha battuto lo in due set lo spagnolo Carballes Baena: 7-6(3), 6-4. Il palermitano ha detto di non aver giocato benissimo, ma ha saputo mettere i colpi giusti al momento giusto. In semifinale se la vedrà con l'argentino Guido Pella (50 del mondo) che ha superato lo spagnolo Munar in tre set molto combattuti: 6-7 (3), 7-6 (9), 6-1. Dall'altra parte del tabellone, la semifinale si gioca tra l'austriaco Dominic Thiem (testa di serie numero 1) e l'argentino Diego Schwartzman.

A New York, Paolino Lorenzi (37 anni) sfiora la semifinale nel New York Open che si gioca sul cemento del City Country. Lorenzi è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Brayden Schnur per 6-7 (7), 7-6 (5), 7-5. Paolino ha giocato la sua solita partita senza risparmio e, alla sua veneranda età (è 118 al mondo) ha dimostrato di valere ampiamente i primi cento posti del ranking e di poter dire ancora qualcosa a questo livello.

A Rotterdam sono rimasti in corsa: Nishikori, Wawrinka, Monfils e Medvedev che giocheranno le due semfinali. Tra le donne, a Doha, la finale sarà tra Simona Halep e la belga Elise Mertens.

