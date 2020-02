Tennis, l'americana Kenin trionfa agli Australian Open

Sconfitta in finale la favorita Muguruza per 4-6, 6-2, 6-2. Domani si contenderanno il titolo tra gli uomini Djokovic e Thiem

Sofia Kenin ha trionfato all'Australian Open, prima prova del Grande Slam. Nella finale femminile la 21enne statunitense, alla prima finale in carriera in un Major, ha sconfitto in tre set la spagnola Garbiñe Muguruza, favorita della vigilia. 4-6, 6-2, 6-2 i parziali in favore di Kenin. Domani mattina, alle 9.30 ora italiana, la finale maschile: Novak Djokovic, che insegue il 17esimo Slam in carriera e l'ottavo sul cemento di Melbourne, sfiderà l'austriaco Dominic Thiem.

