Tennis, Internazionali d'Italia: Nadal primo finalista, battuto Tsitsipas

Rafa Nadal è il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis maschile. A Roma, il campione spagnolo, numero 2 del Mondo e del tabellone, ha battuto in finale il greco Stefanos Tsitsipas in due set per 6-3, 6-4. Per Nadal è una rivincita nei confronti del giovane tennista ellenico, che lo aveva battuto sette giorni fa a Madrid sempre in semifinale. In finale Nadal, che va a caccia del suo nono titolo a Roma, attende il vincente dell'altra semifinale fra Novak Djokovic e Diego Schwartzman.

Per quanto riguarda le donne, saranno Karolina Pliskova e Johanna Konta a giocare la finale. La 27enne britannica Konta, nata a Sydney, numero 42 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale l'olandese Kiki Bertens, numero 4 del ranking e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2. Nella seconda semifinale, la ceca Pliskova ha fermato il cammino della sorprendente greca Maria Sakkari in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata