Tennis, Forte Village Sardegna Open: trionfa Djere, battuto Cecchinato

Il serbo supera l'azzurro in due set, con il punteggio di 7-6, 7-5

Laslo Djere si aggiudica il Forte Village Sardegna Open, torneo Atp 250. In finale il serbo supera l'azzurro Marco Cecchinato, entrato in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 7-6 7-5 in 2h19' di gioco.

